Após anunciar dois reforços, Grêmio recebe negativa para substituto de Suárez

“Há outras oportunidades para ele que podem ser atrativas. É um jogador muito importante para o clube. É um jogador histórico da nossa equipe e, portanto, tem todo o direito a analisar e decidir com calma. Estamos confiantes que ele segue. Agora, está analisando as oportunidades que surgiram”, acrescentou o mandatário do Monterrey.

Enquanto isso, o Grêmio segue se movimentando no mercado. O camaronês Vincent Aboubakar, de 31 anos, do Besiktas (TUR), teve o nome apresentado à direção gremista. Em caso de insucesso na negociação com Funes Mori, as tratativas podem avançar.

Outra opção em avaliação é Edinson Cavani, atualmente no Boca Juniors. O uruguaio até foi oferecido recentemente, mas isso não empolgou a cúpula gremista. De acordo com o jornal GZH, Renato Gaúcho teria indicado Gabigol para o posto.