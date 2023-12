Claudinho nega interesse de clubes brasileiros: ‘Não chegou nada concreto’

De férias no Brasil para as festas de fim de ano, Claudinho negou o interesse de clubes brasileiros em contar com o seu futebol para 2024. O meia do Zenit-RUS participou neste sábado (23) da 19ª edição do “Natal sem Fome”, que contou com a participação de grandes nomes do esporte e do meio artístico.

Claudinho despertou o interesse de Flamengo, Internacional e Palmeiras durante a temporada de 2023. Em novembro, o Jogada10 apurou que o Zenit pediu alto para negociar o atleta, que já via com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, principalmente visando uma chance na Seleção Brasileira. Mas os russos queriam, no mínimo, 25 milhões de euros (R$ 133 milhões na cotação atual).

Neste sábado, ao ser perguntado antes do jogo beneficente, disputado no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, Claudinho disse não ter recebido “nada concreto”.

“Na real mesmo, não sei em que pé está essa situação. Para mim, não chegou nada concreto, então nem cheguei a conversar com o Zenit. Não chegou nada concreto pra mim”, afirmou o meia,

“Mas se por acaso chegar, sou um atleta profissional e sempre respeitei o meu trabalho. Se for para sentar e conversar, eles (os russos) irão me escutar. Vou querer o melhor para mim e para o clube. Então, o que for para acontecer, vai acontecer e ser bom para os dois lados. Agora só estou aproveitando as férias”, completou.

Em julho, o empresário do jogador de 26 anos afirmou que o clube de São Petersburgo não pretendia liberar o brasileiro. Ainda naquele mês, o Zenit rejeitou uma proposta de 15 milhões de euros do Flamengo (R$ 80 milhões na cotação atual) e exigiu 25 milhões de euros (R$ 130 milhões).

O Red Bull Bragantino vendeu o meia por 15 milhões de euros em agosto de 2021 e manteve 20% dos direitos do atleta. O vínculo do brasileiro com o clube do leste europeu tem validade até junho de 2027.

Na atual temporada europeia, o jogador de 26 anos disputou 25 partidas, entre liga, copa e supertaça, com quatro gols marcados e quatro assistências. Embora seja titular do Zenit, o brasileiro entrou no segundo tempo do último jogo do do time russo, ocorrido no dia 9, ou seja, há exatamente duas semanas.

