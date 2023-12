Santos aceita convite e vai disputar torneio no Qatar, em fevereiro

O Santos vai disputar um campeonato no Qatar em 2024. Trata-se da Equality Cup (Copa da Igualdade). A competição contará com a participação de quatro equipes. Além do Peixe, o Zenit, da Rússia, o Al-Duhail, do Qatar, e o Shanghai Shenhua, da China, estarão presentes no torneio.

Contudo, o Santos deve mandar o time sub-20 para a competição. Isso porque a equipe estará na disputa do Campeonato Paulista no início da próxima temporada. Assim, o Peixe desistiu da ideia de levar o elenco principal para o Qatar e levará praticamente só jogadores de base para o Oriente Médio. Alguns atletas do profissional, que não esteja nos planos de Fábio Carille, também podem viajar e defender o Alvinegro Praiano na competição.

A organização da competição amistosa ainda não divulgou detalhes da disputa, apenas os jogos de cada um dos times. O Santos entrará em campo no dia 4 de fevereiro para enfrentar o Shanghai Shenhua, no dia 9 de fevereiro para encarar o Al-Duhail e no dia 13 de fevereiro para duelar com o Zenit.

Enquanto o sub-20 estiver no Qatar, os profissionais terão compromissos pelo Campeonato Paulista. Nas datas marcadas, o Santos terá compromissos diante de Guarani (04/02), Corinthians (07/02), Mirassol (10/02) e São Paulo (14/02).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.