Flamengo aposta em estratégia diferente de 2023 para voltar aos títulos

Depois de um ano extremamente decepcionante, sem nenhum título conquistado, o Flamengo quer um 2024 diferente. Afinal, com tamanho investimento em seu elenco, o Rubro-Negro deseja uma temporada com momentos felizes e troféus.

Dessa forma, para voltar a sorrir, o clube carioca aposta numa estratégia diferente da utilizada na temporada passada. Em 2023, para o começo do ano, o Flamengo fez apenas uma única contratação, que foi a volta de Gerson. Agora, contudo, a direção do time da Gávea decidiu abrir os cofres em busca de reforços.

O primeiro deles será o uruguaio Nicolás de la Cruz, que está de saída do River Plate (ARG). Para trazer o compatriota e companheiro de Arrascaeta na seleção charrua, o Fla vai pagar 16 milhões de dólares (R$ 79 milhões) à vista aos argentinos. Ele se tornará uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, mas é promessa de tiro certeiro.

Além do meio-campista, a defesa é uma posição que necessita de atenção, e dois nomes aparecem como favoritos. O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e o lateral-esquerdo Matías Viña, que pertence à Roma (ITA), mas está emprestado ao Sassuolo (ITA), foram definidos como alvos. O primeiro tem situação um pouco mais encaminhada, enquanto o ala ainda está mais distante. Nos dois casos, porém, há otimismo por um acerto.

Clube atento ao mercado

O Rubro-Negro não deve parar por aí e promete ainda outras chegadas. A lateral direita e a ponta direita também são setores que inspiram cuidados, enquanto o meio-campo, com um armador e um volante também locais analisados. Luiz Henrique, atacante do Real Betis (ESP), foi procurado, mas também está na mira do Fluminense. Revelado em Xerém, sua contratação é difícil.

Enquanto o clube não anuncia nomes, o técnico Tite auxiliar na montagem do elenco junto da diretoria. Todos os nomes são debatidos em conjunto com o treinador, que tem aprovado os possíveis reforços.

Em busca de um 2024 com títulos, o Flamengo quer chegar com o pé na porta para não decepcionar como foi em 2023. Em véspera de Natal, o presente pedido pelos rubro-negros está na ponta da língua: troféus.

