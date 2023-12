Ex-Miss Portugal ajuda jogadores brasileiros a se adaptarem à Europa

Os brasileiros que chegam para tentar a vida na Europa, principalmente as grandes contratações, recebem uma assessoria de luxo no Velho Continente. Trata-se de Sara Duque: ex-Miss Portugal e advogada especializada em Direito Esportivo. Hoje, ela é football language coach. Ou seja, está sempre de prontidão para ciceronear os primeiros passos dos estrangeiros no Velho Continente e ensiná-los as peculiaridades de casa país.

Duque fala cinco idiomas: português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Recentemente, a jovem portuguesa recebeu Endrick, jogador do Palmeiras e reforço do Real Madrid. O garoto de ouro do Palestra visitou as instalações do clube espanhol e acompanhou, in loco, um jogo dos Merengues, pelo Campeonato Espanhol.

Antes de Endrick, ainda na Espanha, Duque auxiliou Vini Júnior, astro do mesmo Real Madrid. Os dois, aliás, já apareceram em fotos nas redes sociais.

“Trabalhar com a Sara tem sido fundamental para o meu desenvolvimento enquanto jogador. Não só me tem ajudado a melhorar as minhas capacidades em espanhol e inglês, como também me ajudou a entender as diferenças culturais que vou encontrar na Europa”, disse Endrick.

Na Inglaterra, prestou serviço, por exemplo, a dois centroavantes sul-americanos: o brasileiro Richarlison, do Tottenham, e a Álvarez, argentino campeão europeu e mundial pelo Manchester City. Na Terra da Rainha, o universo das fofocas da bola ficou em polvorosa. Afinal, uma emissora de televisão noticiou que a portuguesa estava causando ciúmes nas esposas de alguns jogadores da Premier League.

Para encerrar, segundo a imprensa portuguesa, os jogadores que trabalham com a advogada e ex-modelo passam por algumas dinâmicas e cursos intensivos da língua local.

