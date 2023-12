Flamengo vai lançar nova camisa 1 em pré-temporada nos EUA

O Flamengo vai contar com uma novidade no período de pré-temporada, entre 18 e 30 de janeiro, nos Estados Unidos. Afinal, o Rubro-Negro planeja lançar seu novo uniforme 1 no dia 26 do mês, bem como iniciar as vendas dos produtos. Assim, se a ideia do departamento de marketing se mantiver, os cariocas atuariam diante do Orlando City, 24 horas depois, já com a camisa estreante do ano.

Aliás, o clube da Gávea ainda faz ajustes finais para confirmar mais um amistoso, só que antes, no dia 21 ou 22. Isso porque o técnico Tite quer aproveitar a estadia de quase duas semanas no país norte-americano de olho em fazer duas atividades preparatórias. No entanto, o adversário e a sede do jogo ainda não foram definidos. A diretoria busca parceiros para avançar no acordo.

Antes de viajar aos Estados Unidos para a pré-temporada, o Flamengo tem seu primeiro compromisso oficial pelo Campeonato Carioca. Em 17 de janeiro, mede forças contra o Audax, às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela rodada inicial da competição. A tendência é que a comissão conte com força máxima em campo e, depois, siga viagem rumo a Orlando.

A partir da segunda rodada, o Rubro-Negro deve ter à disposição uma equipe alternativa contra Nova Iguaçu e Portuguesa – a partida diante do Volta Redonda foi adiada para o início de fevereiro. Existe a chance, então, de que os principais jogadores voltem somente no confronto contra o Sampaio Corrêa, novidade na elite do Rio.

