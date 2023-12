Union Berlin lota estádio para festa de Natal

O estádio An der Alten Försterei, casa do Union Berlin, foi palco de uma bela festa de Natal. O tradicional evento do clube celebrou 20 anos de existência e reuniu quase 30 mil pessoas. A festa, que lotou o estádio se destaca como um dos momentos mais importantes no calendário do clube de Köpenick, distrito da capital alemã. Os ingressos se esgotaram semanas antes, tamanho o entusiasmo dos fãs.

Entre apresentações e músicas natalinas, os torcedores do Union Berlin se revezaram entre os cantos festivos de Natal e aqueles dedicados ao time, que participou pela primeira vez da Champions nesta temporada. No entanto, os alemães ficaram em último lugar no Grupo C, que teve o Real Madrid como líder.

A tradicional festa de Natal do Union Berlin começou em 2003, quando 89 torcedores e ativistas entraram no Alte Försterei, então escuro e descoberto, buscando unir as pessoas durante um período difícil, tanto financeira quanto esportivamente.

Por fim, o próximo compromisso do clube será um amistoso contra o Arminia Bielefeld, no estádio An der Alten Försterei, em 6 de janeiro. O retorno à Bundesliga acontecerá em 13 de janeiro, contra o Freiburg, fora de casa.

Confira mais fotos da festa de Natal do Union Berlin:

