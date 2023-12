Com oferta de clube russo, Zé Gabriel quer ficar no Vasco e encaminha renovação

O Vasco está bem perto de oficializar a renovação de uma de suas principais peças do meio-campo: Zé Gabriel. Afinal, o volante fez ótimo segundo semestre pelo Cruz-Maltino e se mostrou peça importante para ajudar na reação dentro do Campeonato Brasileiro. O contrato atual tem validade até o fim do mês, mas deve ser ampliado até dezembro de 2025.

Aliás, o Gigante da Colina ainda ganhou uma espécie de concorrência no mercado de olho em manter o jogador de 24 anos. Isso porque um clube da Rússia, que não teve o nome revelado, se interessou em contar com ele para a próxima temporada. No entanto, o próprio atleta preferiu continuar a construir carreira no Brasil e, portanto, seguir no Rio.

Apesar de terminar 2023 em boa fase, Zé Gabriel nunca teve vida fácil no Vasco. Tanto é que chegou em fevereiro de 2022 ao Gigante da Colina e, desde então, sofreu para se firmar mesmo com a equipe na Série B. Já no primeiro semestre desse ano, deixou de fazer parte dos planos da comissão de Mauricio Barbieri e procurou novos ares. Porém, sem sucesso.

Moral e confiança com Díaz no Vasco

Mas tudo mudou a partir da chegada do técnico Ramón Díaz, com quem o volante ganhou confiança e sequência no time. Passou de peça descartada no elenco a um dos pilares defensivos do meio-campo, ajudando a proteger a defesa. Suas boas atuações até superaram o rendimento de Jair, que chegou com status de titular em janeiro e acabou ficando bom tempo como opção no banco.

Ao todo, Zé Gabriel disputou 29 partidas na temporada, sendo 26 delas desde o início na formação principal. Com a renovação encaminhada até o fim de 2025, ele deve seguir sendo bastante utilizado pelo treinador argentino. Porém, terá mais concorrência pela posição. Afinal, De Lucca se recuperou de lesão grave no joelho esquerdo e, portanto, passa a ser nova alternativa no grupo a partir da reapresentação, que acontece no dia 6.

Além do camisa 23, o Cruz-Maltino oficializou, nos últimos dias, a permanência do zagueiro Maicon, que tinha vínculo se encerrando. E tenta, agora, as manutenções de Paulo Henrique e Praxedes, a pedido de Díaz. O lateral-direito pertence ao Atlético-MG, enquanto o meia, ao Bragantino. O novo diretor esportivo, Alexandre Mattos, tenta costurar acordos para que ambos sigam na Colina e mantém contato com a 777 Partners, dona da SAF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.