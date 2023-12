Cabral pode trocar o Benfica pelo Olympique de Marselha

Centroavante do Benfica, Arthur Cabral pode trocar o clube português pelo Olympique de Marselha na janela de inverno de transferências do futebol europeu, a partir de janeiro de 2024.

A viagem de Portugal a França ocorreria em razão de possíveis saídas dos atacantes Vitinha e Sarr – ambos, aliás, deixaria o Sul da terra de Napoleão Bonaparte por empréstimo.

O brasileiro, segundo o “La Tribune Olympienne”, seria, então, o primeiro nome da lista do clube de Marselha para substituí-los. Tudo porque o Olympique pretende reduzir a folha salarial.

Cabral tem 25 anos e surgiu no Ceará. Em seguida, defendeu o Palmeiras, que o emprestou e depois venceu ao Basel. Com destaque na Suíça, cruzou os Alpes e foi parar na Fiorentina. Por lá, seguiu com bons números até o Benfica contratá-lo, em agosto do ano passado, por R$ 20 milhões de euros (107 milhões na conversão da época).

Pelo Benfica, o centroavante realizou 18 partidas e marcou apenas três gols. Na Terrinha, além da baixa produtividade, Cabral ainda não conseguiu se enturmar com a turma que frequenta o Estádio da Luz. Há duas semanas, ele lançou o dedo do meio em direção às tribunas do estádio lisboeta. Claro que, chamado a atenção, pediu desculpas.

