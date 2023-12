Após perder Beraldo, São Paulo vai tentar segurar Maia

A comissão técnica chefiada por Dorival Júnior já trabalha seu planejamento de 2024 sem o zagueiro Beraldo, que deve seguir sua vida na França. Afinal, o defensor, destaque na última temporada, tem até data para realizar exames no Paris Saint-Germain. No entanto, o São Paulo não vai liberar o volante Pablo Maia, outro nome muito cobiçado, para a Europa. A informação é do site “Gazeta Esportiva”.

Nos últimos dias, a imprensa inglesa noticiou um possível interesse do Arsenal no volante. Irredutível, o São Paulo, por sua vez, afirma que não chegaram propostas concretas da Inglaterra por seu jogador. Maia, aliás, só sai do Morumbi em caso de alguma proposta muito irrecusável.

O clube, mesmo um déficit de R$ 90 milhões previsto para o fim do ano, consegue bancar Maia. A venda de Beraldo (leia mais abaixo), a receita com os shows no Morumbi e os acordos para um naming rights do estádio ajudam a fechar a conta no São Paulo.

Maia, titular absoluto, terminou 2023 em alta e como um dos destaques no título da Copa do Brasil. Assim, na temporada passada foi o dono do meio de campo, disputando 58 partidas no Tricolor.

Em relação a Beraldo, o São Paulo já encaminhou a saída do xerife. Em janeiro, o zagueiro será o novo reforço do Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões).

