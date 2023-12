Wolverhampton vence Chelsea na Premier League, na véspera do Natal

Em clima natalino no Molineux Stadium, o Wolverhampton venceu o Chelsea por 2 a 1 neste domingo (24) e saiu do confronto direto com os três pontos na partida de encerramento da 18ª rodada da Premier League. Os donos da casa abriram o placar com Lemina, aos seis minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, Doherty aumentou a contagem e parecia ter matado o jogo, mas, logo na sequência, Nkunku diminuiu a vantagem e os Blues ainda conseguiram assustar na reta final.

Dessa maneira, o Wolverhampton chegou aos 22 pontos e subiu para a 11ª posição. A pontuação dos Wolves agora é a mesma do Chelsea, em décimo, mas o clube londrino leva vantagem nos critérios de desempate e manteve a colocação.

