Jovem da base do Corinthians ‘some’ após gol e expulsão na Sula

O jovem Ryan despontou rápido como um das promessas do Corinthians para 2023. Carta na manga do técnico Vanderlei Luxemburgo, o volante disputou duas partidas no profissional e marcou um gol importante: na vitória sobre o Universitário, do Peru, por 2 a 1, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. No entanto, em seguida, ele seria expulso por conta da comemoração. A arbitragem entendeu que o garoto estava provocando o público anfitrião. Após a partida, o cabeça de área, então, pediu desculpas aos andinos.

Apesar de ser um dos destaques do Corinthians na classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, Ryan, depois do episódio, não apareceu mais entre os relacionados. Nem com Vanderlei Luxemburgo, que o promoveu, e tampouco com Mano Menezes, que substituiu Luxa no segundo semestre do ano.

Na metade do ano, na época de sua ascensão meteórica, Ryan renovou contrato com o Corinthians até julho de 2025. Aos 20 anos, o garoto está inscrito na próxima Copa São Paulo, seu último torneio na base. Neste cenário, o Timão pode emprestá-lo, em 2024, para o jovem ganhar rodagem, aproveitá-lo nos profissionais ou negociá-lo em definitivo com outro clube.

Apesar de aparecer apenas duas vezes no time principal, Ryan tem bons números na base do Corinthians. Em 37 jogos, marcou seis gols e brindou seus companheiros com duas assistências.

