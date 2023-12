Manchester United vende 25% das ações para bilionário inglês

O Manchester United anunciou neste domingo (24), véspera de Natal, que chegou a um acordo com Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido. O bilionário vai adquirir de 25% das ações do clube, e investiu cerca de 1,25 bilhões de libras (R$ 7,7 bilhões). Além disso, o britânico vai assumir o controle do futebol do clube. No pacote, Ratcliffe também disponibilizará um fundo de 237 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão) para melhorias no estádio Old Trafford.

No entanto, a conclusão da negociação está sujeita à aprovação da Premier League e de outros órgãos regulatórios. A possibilidade de Ratcliffe se tornar acionista majoritário ganhou força nos últimos meses, após a desistência de Jassim bin Hamad Al-Thani, do Qatar. Assim, o acordo entre as partes marca o fim de um processo que se desenrolou ao longo de 13 meses.

Além disso, uma das condições do negócio é que a empresa INEOS, dirigida pelo bilionário e atuante na indústria química britânica, assumirá a gestão do futebol do Manchester United. Isso abrange tanto o time masculino quanto o feminino, além das categorias de base.

“Como um garoto local de Manchester e torcedor do clube de longa data, estou muito feliz por chegarmos a esse acordo com a direção do Manchester United, que nos delegou a responsabilidade de administrar o futebol do clube. Apesar do sucesso comercial que sempre nos garantiu fundos para conquistar títulos do mais alto nível, esse potencial não foi atingido em tempos recentes”, disse Ratcliffe.

