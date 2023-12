Fluminense define planejamento para 2024 e almeja título da Recopa

Após uma temporada brilhante com o título inédito da Libertadores, o Fluminense já definiu seu planejamento para 2024. Nesse sentido, o clube já estabeleceu as datas da reapresentação do elenco e do início da pré-temporada com os atletas que irão disputar as rodadas iniciais do Carioca. Assim, o elenco que foi até a Arábia Saudita ganhará um mês de férias. A informação é do portal ‘ge’.

Dessa forma, o grupo que disputará as rodadas iniciais do Estadual se reapresenta no dia 3 de janeiro. Por outro lado, o elenco principal só retornará no dia 23 de janeiro.

No planejamento, os jogadores terão quinze dias de atividades antes da estreia contra o Volta Redonda, no dia 18 de janeiro. Entre os atletas selecionados estão os que não foram inscritos para o Mundial de Clubes e outros que viajaram, mas não foram utilizados. Além disso, jovens da base de Xerém.

Os titulares voltarão na terceira semana de janeiro e terão um mês de férias. Isso acontece após encerrarem a temporada dia 23 de dezembro com o retorno ao Rio de Janeiro. Por fim, o foco principal do início da temporada será a Recopa Sul-Americana, diante da LDU, nos dias 21 e 28 de fevereiro, uma conquista que seria inédita para o clube carioca.

