Cristiano Ronaldo assiste luta de boxe e cai na gargalhada com McGregor

Cristiano Ronaldo aproveitou para colocar as gargalhadas em dia ao se encontrar com Conor McGregor. Os astros do futebol do futebol e do MMA assistiram à luta de boxe entre Joseph Parkers e Deontay Wilder em Riad, na Arábia Saudita.

O jogador português e o lutador irlandês chegaram juntos ao evento e foram vistos aos risos. O atacante do Al-Nassr, aliás, ainda tratou de aceitar uma “disputa” de quem tinha o relógio mais luxuoso.

“Quem vai vencer essa?”, divertiu-se McGregor, que chegou a comentar que o ringue era “pequeno demais”, para surpresa de Cristiano.

O português registrou, em suas redes sociais, o encontro divertido com McGregor. Na postagem, ele também comentou sobre a luta.