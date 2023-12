Cruzeiro entra na disputa com o Vasco pela contratação de Praxedes

Em meio ao desejo de contar com Praxedes para 2024, o Vasco ganhou um concorrente na disputa pelo meio-campista. Trata-se do Cruzeiro, que monitora a situação do jogador. Vale destacar que o volante pertence ao Red Bull Bragantino, mas defendeu as cores do Cruz-Maltino na última temporada. A informação é do portal ‘ge’.

Sendo assim, o clube mineiro entrou em contato com a direção do Massa Bruta pelo atleta, de 21 anos. No entanto, o intuito do clube de Bragança Paulista é negociá-lo de forma definitiva, e a pedida inicial gira em torno de 5 milhões de euros.

Ao longo da temporada, o jogador agradou o técnico Ramón Díaz, que pediu à SAF vascaína para ativar a opção de compra prevista no contrato, mais de R$ 25 milhões. O meio-campista foi uma peça importante na arrancada do Vasco, que culminou na permanência na elite do futebol brasileiro.

Dessa forma, Praxedes esteve em campo em 21 partidas, sendo 18 delas como titular, e estufou a rede em uma oportunidade, contra o Fluminense. No momento, o novo diretor de futebol, Alexandre Mattos, tenta negociar com a direção do Bragantino para reduzir a pedida inicial pelo atleta.

