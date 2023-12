Lucas festeja ‘fico’ no São Paulo e quer aumentar ‘quadros na parede’

A prioridade no Morumbi era clara: acertar a renovação de Lucas. Com o principal “reforço” assegurado, a diretoria passa a ter tranquilidade para buscar nomes no mercado e, assim, fortalecer a equipe para 2024. O jogador retornou ao clube na metade da última temporada e, ao acumular boas atuações, contribuiu decisivamente para o Tricolor Paulista faturar pela primeira vez em sua história o título da Copa do Brasil.

“Sempre foi meu sonho deixar uma história marcada, colocar um quadro na parede do CT. Consegui ganhar a Sul-Americana, em 2012, e no retorno, a Copa do Brasil, um título muito desejado pela torcida. É um grande presente, uma alegria, escrever mesmo que uma pequena história no clube. Sou realizado na carreira, mas ainda há espaços na parede. Tenho três anos para lutar bastante, não vai faltar empenho para pendurar novos quadros”, continuou Lucas.

O São Paulo já fechou as contratações dos volantes Luiz Gustavo e Damián Bobadilla e do atacante Erick. Mas seguer no mercado em busca de novas opções para o elenco na próxima temporada.

