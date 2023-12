Santos encaminha acerto com Jorge e Aderlan para a próxima temporada

De olho na próxima temporada, o Santos encaminhou mais dois reforços. Tratam-se do lateral-direito Aderlan, do Red Bull Bragantino, e o lateral-esquerdo Jorge, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Fluminense. após a queda para a segunda divisão, o Peixe procura reformular seu elenco, visto que terá que enxugar a folha salarial para uma nova realidade.

A diretoria santista, sob o comando de Marcelo Teixeira, assinou com a dupla uma carta de intenções. Esse documento, portanto, funciona a como um pré-contrato para a próxima temporada, algo que vem sendo feito com os outros reforços.

O Peixe aguarda a apresentação dos dois no início de janeiro para o início da pré-temporada e a realização de exames médicos. Nesse sentido, o Alvinegro Praiano só fará o anúncio oficial de ambos os atletas após a regularização de todos os exames.

No último sábado (23), o Santos confirmou a contratação do meio-campista Giuliano, que estava no Corinthians e também será anunciado somente em janeiro.

Antes disso, o clube paulista acertou as chegadas do técnico Fábio Carille, que será o comandante nas disputas do Paulistão e da série B, assim como Diego Pituca.

