Inter promete priorizar o Brasileirão em 2024 e lutar pelo fim do jejum

Após ficar de fora da Libertadores, o Internacional voltará suas atenções para a disputa do Brasileirão em 2024. Vale lembrar que o Colorado ainda não venceu a competição na era dos pontos corridos e tem um longo jejum, sem erguer a taça desde 1979. Assim, o presidente Alessandro Barcellos projeta transformar as rodadas em 38 finais e ter média de 35 mil torcedores por jogo no Beira-Rio.

“Em 2024, priorizaremos o Brasileirão. Fará 45 anos que o Inter não ganha”, disse o presidente do Internacional ao portal ‘ge’.

Fortalecer o elenco para o fim do jejum

A diretoria alvirrubra entende que o time titular tem qualidade para competir em alto nível e disputar o título. Por outro lado, busca no mercado peças de reposição para superar eventuais lesões, suspensões e convocações.

Na próxima temporada, o Brasileirão não será paralisado durante a Copa América de junho e julho, algo que fará com que as principais equipes tenham que fortalecer ainda mais seus elencos.

Barcellos garante que investirá até 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) em compra de jogadores para “enfrentar o calendário”. Por fim, o objetivo é reforçar todos os setores e dar mais opções ao treinador.

Peças de reposição

Robert Renan, Nández, Jean Lucas, Rafael Borré e Lucas Alario têm conversas com o clube gaúcho. No entanto, o clube só fará possíveis anúncios a partir de janeiro.

“Temos que transformar as 38 rodadas em 38 finais. Por isso, buscaremos novos jogadores para enfrentar o calendário. Teremos um trabalho muito forte de buscar o campeonato”, assegurou Barcellos.

