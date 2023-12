Sucesso no Atlético, Paulinho faz balanço da temporada artilheira

O ano que marcou o retorno de Paulinho ao futebol brasileiro foi acima das expectativas. Além de artilheiro do Atlético-MG e do Campeonato Brasileiro, o atacante recebeu convocação para a Seleção Brasileira. A poucos dias do fim de 2023, o camisa 10 alvinegro fez um balanço da temporada.

“Muito feliz em terminar o ano conquistando uma artilharia num campeonato que é visto no mundo todo. Em números, foi melhor ano, consegui resgatar o prazer de jogar futebol”, disse, em entrevista à Globo.

Dos 31 gols que anotou em 2023, 20 foram no Brasileirão. Outros sete saíram pela Copa Libertadores, além de dois na Copa do Brasil e outros dois no Estadual, em que o Galo sagrou-se campeão mineiro.

Os números poderiam ser ainda melhores caso o Galo não tivesse sido eliminado preocemente na competição continental e no mata-mata nacional.

Paulinho conseguiu, portanto, uma guinada em sua carreira. Afinal, teve uma passagem sem sucesso no Bayer Leverkusen. Aliás, foi na Alemanha que ele sofreu uma grave lesão. Mesmo assim, defendeu a Seleção olímpica e fez parte da campanha que resultou na medalha de ouro.