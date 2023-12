Fluminense encerra 2023 com quase R$ 200 milhões em premiações

Com o título inédito da Libertadores, o Fluminense teve uma temporada inesquecível para o torcedor. Nesse sentido, o clube carioca receberá valores altos de premiação, porém boa parte do valor será para equacionar a dívida que gira em torno de R$ 800 milhões, segundo balanço de 2022. O Tricolor, somando todos os torneios, receberá cerca de R$ 194,8 milhões, segundo informações do portal ‘ge’.

O Fluminense arrecadou US$ 27.15 milhões ( cerca de R$ 136 milhões) ao longo da campanha vitoriosa na competição continental. a temporada 2023, o vencedor do torneio recebeu a maior premiação da história, com um aumento de 21% em relação ao campeão do ano anterior.

No Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras encerrou sua campanha na 7ª colocação e somou R$ 33,4 milhões, segundo a CNN. O clube trará reforços, ainda mais com as possíveis saídas de Nino e André, porém terá cautela quanto aos valores.

Outras premiações na temporada

Mesmo com a goleada para o Manchester City e o vice do Mundial, o clube carioca embolsou cerca de R$ 20 milhões. A eliminação precoce da Copa do Brasil fez com que o valor fosse bem menor que os outros, apenas R$ 5,4 milhões. Exceto o Campeonato Carioca, que não teve premiação, apesar do bicampeonato.

O elenco, portanto, entra de férias e se reapresenta dia 23 de janeiro para mais uma temporada. Assim, a reapresentação contará com duas novidades, no momento. O zagueiro Antônio Carlos, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos (já anunciado), e o meia Renato Augusto, ex-Corinthians.

Antes disso, o grupo que disputará as rodadas iniciais do Estadual se reapresentará no dia 3 de janeiro. Entre os atletas selecionados, estão os que não foram inscritos para o Mundial de Clubes e outros que viajaram, mas não foram utilizados. Além disso, jovens da base de Xerém.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.