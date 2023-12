Scholes faz campanha por Lucas Paquetá em clube gigantesco: ‘É impressionante’

Ausente das convocações mais recentes para a Seleção Brasileira em razão de investigações sobre apostas esportivas, Lucas Paquetá está de vento em popa no futebol inglês. O meio-campista brasileiro teve participação nos dois gols da vitória do West Ham sobre o Manchester United, no último sábado, e ganhou elogios de Paul Scholes, ídolo do rival.