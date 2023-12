Caio Paulista deve ser jogador do Palmeiras em 2024; entenda cenário

O Palmeiras, aliás, fechou acordo recente com Eduardo Uram em relação à contratação do atacante Bruno Rodrigues, que se tornou o segundo reforço já anunciado pelo clube.

O São Paulo, por outro lado, suspendeu a negociação com Caio Paulista e não irá esboçar qualquer conversa com o jogador de 25 anos para mudar o cenário. A informação é de André Hernan, do ‘Uol’. O lateral foi um dos destaques do time comandado por Dorival Júnior, com 50 partidas, cinco gols e duas assistências. Um dos gols, inclusive, contribuiu para a eliminação palmeirense na Copa do Brasil.

Caio Paulista deve chegar ao Verdão para fazer sombra ao titular Piquerez. Mas a contratação também será uma forma de evitar problemas na lateral esquerda, já que o atleta uruguaio está valorizado no mercado e pode ter chance no futebol europeu. Com a sáida de Jorge para o Santos, a outra opção no elenco é o prata da casa Vanderlan.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.