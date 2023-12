Santos tem receio da saída de Joaquim com o interesse dos europeus

O Santos passa por um período de apreensão na janela de transferências. Afinal, o zagueiro Joaquim vem sendo alvo do interesse de alguns clubes europeus. Entre eles, o Krasnodar, da Rússia, líder do campeonato local. O clube paulista prioriza manter o defensor. Contudo fica com receio de precisar liberá-lo devido a uma boa proposta que seja benéfica para o orçamento.

O assédio por Joaquim se deve ao fato de, mesmo com a inédita queda para a Série B, ele ter sido um dos destaques da equipe. Principalmente, no segundo semestre de 2023. Após Marcelo Fernandes ter assumido o comando técnico, o zagueiro cresceu de rendimento.

Além de cumprir seu papel na defesa, o jogador foi importante na parte ofensiva com um gol e quatro assistências na última edição da Série A.

O Sporting, de Portugal, foi outro clube que consultou a situação de Joaquim após o fim do torneio. A permanência do jogador é uma prioridade para o novo técnico Fábio Carille.

No entanto, o Santos teme que chegue uma proposta irresistível pelo defensor. A situação financeira difícil do clube pode ser um fator que contribua para a saída do mesmo, se a quantia envolvida em uma negociação for atrativa. O Peixe contratou o zagueiro de 24 anos junto ao Cuiabá por R$ 16,7 milhões no início de 2023.

Primeira temporada no Santos

Em sua primeira temporada pelo Alvinegro Praiano, Joaquim participou de 39 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências. Mesmo com um desempenho irregular, até pela pouca idade e por mudar de ares, ele foi titular em todas as partidas.

