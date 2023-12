Botafogo trabalhar para anunciar reforços ainda em 2023

Ainda sem anunciar um reforço sequer para a próxima temporada, o Botafogo trabalha para mudar isso na última semana de 2023. O clube alvinegro segue em conversas para qualificar o elenco e espera ter caras novas na equipe antes da virada de ano.



A direção do Alvinegro tenta manter discrição e sigilo em alguns negócios para não atrapalhar as conversas. No entanto, segundo o “Canal do TF”, algumas negociações estão adiantadas. Dessa forma, a expectativa é de que novos jogadores estejam na reapresentação do elenco.

Recentemente, o Glorioso fez proposta por Cristian Medina, do Boca Juniors (ARG). Polivalente, o meia xeneize é visto como bom nome para qualificar o elenco, mas o negócio não é simples. Afinal, os argentinos recusaram a primeira investida, de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões).

Vale lembrar que o Botafogo jogará a fase prévia da Libertadores, que ocorrerá já em fevereiro. Dessa forma, a preparação precisará de agilidade para o começo do ano. Caso tivesse se classificado diretamente para a fase de grupos, o torneio começaria apenas em abril para o Glorioso. O adversário na fase 2 será Aurora (BOL) ou Melgar (PER).

