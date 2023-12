Papai Noel? Atacante deixa companheiros de ‘república’ mais ricos

Em época de Natal, o atacante Pieters, do Hercules, da Quarta Divisão do Campeonato Holandês, foi um verdadeiro Papai Noel para os 12 companheiros de onde divide a casa, em Utrecht, em uma espécie de república estudantil. Assim, o Jogada10, na sequência, explica, de forma resumida, como aconteceu.

Confiantes no potencial do atacante, os companheiros apostaram que a fera marcaria um gol na partida contra o Ajax, pela quarta fase da Copa da Holanda, na última quinta-feira (21). A odd para esta investida estava em 751 euros (R$ 4 mil). Cada amigo de Pieters depositou 15 euros (R$ 80,30) no aplicativo.

Como Pieters meteu dois gols, seus companheiros embolsaram, então, 11.265 euros (R$ 60.300). Foi, sobretudo, uma verdadeira loucura na república.

Estudante de Direito e atacante nas horas vagas, Pieters ajudou a eliminar o Ajax da Copa da Holanda, com vitória por 3 a 2. Sem nunca pisar na Série A do país, o Hercules, garantido nas oitavas de final, é um time formado por jogadores amadores.

Se o Hercules surfa nas nuvens de um céu de brigadeiro, o mesmo não se pode dizer sobre o Ajax. Além da eliminação na Copa da Holanda, o tradicionalíssimo time de Amsterdã também caiu na Liga Europa e vai disputar a Liga Conferência na segunda metade da temporada. Na Eredivisie, já figurou na parte baixa da tabela. Conseguiu uma recuperação, no entanto, ocupa somente a quinta colocação. Uma crise quase sem precedentes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.