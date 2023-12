Fifa e Conmebol marcam data para vir ao Brasil, e CBF pode ser punida

O imbróglio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que terminou na destituição do presidente Ednaldo Rodrigues do cargo, ganhou mais um capítulo. No último domingo, Fifa e Conmebol enviaram nova carta prometendo visita ao Brasil na semana de 8 de janeiro. O “Uol” revelou primeiramente.

Há duas semanas, as duas entidades já haviam se manifestado e pediram cautela no processo. Afinal, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) pediu novas eleições. Dessa forma, Fifa e Conmebol desejam que nada aconteça antes da visita e sem a permissão.

As duas entidades, aliás, ameaçam a CBF em caso de descumprimento. Assim, a entidade brasileira pode ser suspensa, e clubes podem ficar de fora de competições internacionais.

Assinaram a carta Kenny Jean-Marie, diretor de associações da Fifa, e Monserrat Jiménez Granda, vice-secretária geral da Conmebol. Alcino Reis, secretário-geral da CBF destituído junto com Ednaldo, foi o destinatário. Fifa e Conmebol não reconhecem a gestão de José Perdiz, atual interventor.

As ameaças de Fifa e Conmebol

“Como previamente informado para a CBF, a Fifa e a Conmebol vão despachar uma missão conjunta para o Brasil durante a semana do dia 8 de janeiro para encontrar com os respectivos envolvidos e examinar a atual situação e trabalhar juntamente para achar uma solução para o atual estado do tema com respeito a aplicação das regras da CBF e da sua autonomia. A Fifa e a Conmebol gostariam de enfatizar fortemente que, antes que essa missão ocorra, nenhuma decisão afetando a CBF, incluindo qualquer eleições ou marcação de eleição, deve ser tomada. Se isso não for respeitado, a Fifa não terá outra opção mas submeter o assunto para seu relevante órgão de decisões para considerar e decidir, o que pode também incluir uma suspensão”, diz trecho da carta.

“A esse respeito, para o bem da ordem, nós gostaríamos também de ressaltar que se a CBF eventualmente for suspensa pelo corpo relevante da Fifa, ela iria perder todos os seus direitos como membros com efeito imediato até a suspensão ser levantada pela Fifa. Isso também significaria que o representante da CBF e times de clubes não poderiam mais participar de qualquer competição internacional enquanto ela estiver suspensa. Além disso, nem a CBF nem os seus membros iriam se beneficiar de programas de desenvolvimento, cursos ou treinos com a Fifa e/ou a Conmebol enquanto essa suspensão estiver válida”, finalizaram as entidades.

José Perdiz se pronuncia

“É com satisfação e respeito que recebemos esta nova carta da Fifa. Vejo como um sinal positivo termos a entidade acompanhando o processo eleitoral na CBF. Conforme determinação da Justiça brasileira, confirmada em todas as instâncias, incluindo a presidente do Superior Tribunal de Justiça e a Suprema Corte, devo convocar as eleições no prazo determinado, dentro da transparência e da lisura exigidas. É dever conduzir essa etapa transitória observando rigorosamente os marcos legais com independência e imparcialidade, em consonância com o estatuto da própria Entidade e da Fifa, tendo como único objetivo atender à determinação da Justiça brasileira”, disse Perdiz.

Relembre o caso

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) depôs Ednaldo Rodrigues do cargo no dia 7 de dezembro. Em seu lugar, José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), entrou como interveniente. O TJ-RJ determinou que a CBF passasse por novas eleições em 30 dias úteis, em prazo que se iniciou no dia 12 de dezembro.

Em paralelo a isso, Ednaldo Rodrigues entrou na Justiça com um recurso para anular a decisão do TJ-RJ. Enquanto o imbróglio não se resolvido, José Perdiz segue à frente da CBF, mas garantindo interferência mínima. Nos últimos dias, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou candidatura para presidir a CBF.

