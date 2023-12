Por conta de rescisão, Scarpa não será o ‘presente de natal’ do Atlético

O torcedor do Atlético-MG não deve receber o seu ”presente de natal” nesta segunda-feira (25). Afinal, o Galo vivia a expectativa de anunciar a contratação de Gustavo Scarpa. Contudo, por conta da rescisão de contrato do jogador com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o acerto oficial ainda deve demorar para acontecer.

O meio-campista ainda conversa com o Nottingham Forest alguns detalhes da sua rescisão, envolvendo valores. Por conta disso, o anúncio do primeiro reforço de 2024 ainda levará alguns dias para se concretizar no Galo. Entretanto, o acordo entre Atlético e Gustavo Scarpa está selado e o jogador será atleta da equipe mineira.

O jogador possui quantias consideráveis de salários e luvas para receber na Europa. Pessoas ligadas à transferência afirmam que o staff do meio-campista sinaliza não ter pressa em resolver a questão, por causa das cifras envolvidas. Assim, o anúncio no Galo pode ficar apenas para 2024.

Gustavo Scarpa assinará um contrato de quatro anos com o Galo. Para tirar o jogador da Inglaterra, o Atlético desembolsou R$27 milhões para fechar o acordo. Além disso, o meio-campista se adequou ao teto salarial do clube, aceitando abaixar o que recebe atualmente na Inglaterra.

Galo quer Scarpa desde o início da pré-temporada

A expectativa é de que Scarpa resolva as questões na Europa o quanto antes e seja anunciando pelo Galo. O elenco se reapresenta no dia 8 de janeiro para iniciar a pré-temporada e o clube quer o jogador já entre os presentes no plantel. O Atlético estreia no Campeonato Mineiro no dia 24 de janeiro, contra a Patrocinense, fora de casa.

