Saiba por que atletas da Premier League ajoelharão antes de jogos da rodada de fim de ano

A Premier League costuma ser exceção na Europa, cujos campeonatos nacionais pausam para as celebrações de fim de ano. Assim, a partir desta terça-feira (26) até a próxima quinta (28), haverá o Boxing Day, a habitual rodada de fim de ano do futebol na Inglaterra.

Entretanto, antes de cada partida da 19ª rodada do Campeonato Inglês, os atletas irão se joelhar em campo. E por um motivo nobre.

No começo da atual temporada (2023/24), os capitães das equipes que disputam a Premier League chegaram ao entendimento de que a rodada do Boxing Day seria a destinada para promover uma ação no combate a todos os modos de discriminação. Sendo assim, ficarão de joelhos em gesto anterior ao apito inicial.

O objetivo é o de fortalecer o combate aos problemas de ordem social, o que é pauta permanente na Premier League já há alguns anos, visto que a liga inglesa detém o pioneirismo no debate sobre o relevante assunto.

A Premier League comunicou, ainda, que, ao contrário, de outras campanhas de caráter oficial, a que está por vir não terá a mesma identidade visual. Contudo, a liga, solicitou aos clubes que façam a exibição nas placas de publicidade que ficam nos gramados o material da campanha “No Room for Racism”, que significa “Não há espaço para Racismo”.

Veja a programação do Boxing Day (horários de Brasília)

Terça-feira (26/12)

Newcastle x Nottingham Forest – 9h30

Sheffield United x Luton Town – 12h

Bournemouth x Fulham – 12h

Burnley x Liverpool – 14h30

Manchester United x Aston Villa – 17h

Quarta-feira (27/12)

Chelsea x Crystal Palace – 16h30

Brentford x Wolverhampton – 16h30

Everton x Manchester City – 17h15

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham – 16h30

Arsenal x West Ham – 17h15

