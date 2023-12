Cruzeiro consulta Corinthians por meia, mas ouve recusa dos paulistas

O Cruzeiro consultou o Corinthians para saber a situação do meio-campista Matheus Araújo. A Raposa tem interesse em reforçar seu meio campo e viu no jovem jogador do Timão uma boa oportunidade. Contudo, o clube do Parque São Jorge não aceitou abrir conversas e avisou que o atleta está nos planos de Mano Menezes para 2024. O interesse celeste no meia foi divulgado inicialmente pela Rádio Bandeirantes.

O jogador de 21 anos tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2024. Apesar de ainda não ter feito uma proposta oficial, a intenção da Raposa seria contratá-lo por empréstimo. A proposta chegou na diretoria do Timão, que decidiram não seguir em frente.

Formado na base do Timão, Matheus Araújo disputou seus primeiros jogos pela equipe profissional em 2023. Ao longo da temporada, foram 31 jogos, dois gols e três assistências. Após defender a equipe na Copa São Paulo de Juniores, foi incorporado de vez ao elenco de cima. O jogador teve suas primeiras chances com Vanderlei Luxemburgo, mas foi com Mano Menezes que começou a receber mais minutos.

O mercado do Cruzeiro até aqui

Por outro lado, o Cruzeiro segue tendo se reforçar. Até aqui, a Raposa já acertou as chegadas do técnico Nicolás Larcamón, ex-León, do México; o zagueiro Zé Ivaldo, ex-Athletico-PR, e o atacante Rafa Silva, ex-Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Além disso, tem praticamente tudo acertado para anunciar a chegada do atacante Gabriel Verón, ex-Porto e Palmeiras. Por fim, Lucas Romero e Praxedes vem sendo monitorados pela diretoria.

