Corinthians tem acordo verbal para contratar zagueiro do Novorizontino

O Corinthians tem um acordo verbal para contratar o zagueiro Adriano Martins. O jogador de 26 anos defendeu o Novorizontino na última temporada e se destacou na campanha da equipe do interior de São Paulo, que quase conseguiu o acesso para a Série A. Nesta reta final de 2023, ele foi oferecido ao Timão, que gostou do nome e deve contratar o defensor em janeiro.

Não há nada assinado ainda. Por conta disso, a diretoria do Corinthians ainda não confirma a contratação. Isso porque o presidente Augusto Melo não pode assinar nenhum documento até o dia 2 de janeiro, quando toma posse no Parque São Jorge. Adriano Martins deve fechar um contrato de duas temporadas no Timão.

O zagueiro defende o Novorizontino há quatro temporadas. Foram 47 jogos no ano, sendo 35 na Série B. No primeiro semestre, o zagueiro destro ajudou a equipe a retornar à Série A1 do Campeonato Paulista. Ele se tornou nome fundamental na equipe do técnico Eduardo Baptista, que não subiu por um ponto, ficando na quinta posição na série B.

Corinthians vem reformulando sua defesa

Aliás, o sistema defensivo se tornou prioridade no Corinthians, após Bruno Mendéz decidir não renovar seu contrato e o clube dispensar o veterano Gil. Assim, além de Adriano Martins, o Alvinegro também negocia a chegada de Félix Torres, que disputou a última Copa do Mundo com o Equador. Por fim, Lucas Veríssimo, que tem seus direitos ligados ao Benfica e está emprestado no Parque São Jorge, já negocia para permanecer por mais tempo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.