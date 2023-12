Internacional pode anunciar mais de um reforço em dezembro

O Internacional trabalha para dar de presente à torcida, ao menos, algum reforço ainda antes do fim do ano. Afinal, o clube acertou a permanência do técnico Eduardo Coudet para 2024, mas ainda não anunciou nenhum jogador. Algo que pretende fazer nos próximos dias, já que segue negociações com Robert Renan, Jean Lucas e Rafael Borré, um para cada setor do elenco.

A situação do zagueiro, aliás, é a mais acessível no momento. Isso porque as conversas avançaram recentemente, e a transação deve se concretizar sem muitos problemas. A tendência é que o atleta retorne ao Brasil por empréstimo até o final da edição seguinte do Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Zenit, da Rússia, e quer ter maior minutagem a partir de janeiro.

Por outro lado, no caso do volante do Santos, ainda existem algumas arestas a aparar de olho em fechar a negociação. Mesmo assim, o jogador formado pelo Flamengo deve se transferir ao Internacional – o Peixe precisa diminuir a folha salarial, por ter de disputar a Série B. Como acumula passagem na Europa, Jean Lucas é peça cara dentro do grupo atual e tem mercado para ser emprestado ou vendido.

O cenário menos possível, hoje, é o de Borré. Afinal, está atuando por empréstimo no Werder Bremen e tem os direitos econômicos atrelados ao Eintracht Frankfut, ambos da Alemanha. Seu passe envolve altas cifras, além da própria liberação dos clubes. De acordo com rádio da Colômbia, o atacante teria recusado a oferta colorada. As tratativas, no entanto, continuam entre as partes.

