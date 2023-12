São Paulo recua por Dalbert e vai monitorar o mercado atrás de um lateral

O São Paulo esfriou as conversas com Dalbert. O lateral-esquerdo, que está sem clube desde que rescindiu com o Internacional, foi oferecido por um intermediário e agradou à diretoria do Tricolor por conta dos seus vencimentos baixos. Contudo, conforme apurou o Jogada10, a repercussão da chegada do jogador fez com que os caciques do clube dessem uma recuada.

Com a iminente saída de Caio Paulista, o São Paulo decidiu ir atrás de Dalbert, com quem já havia negociado em janeiro. O lateral-esquerdo, aliás, estava em tratativas avançadas com o Santos. Contudo, depois de saber que o Tricolor Paulista buscava um atleta para a posição, o Peixe paralisou as negociações.

A repercussão de uma possível chegada de Dalbert preocupou a diretoria do São Paulo, que não gostaria de jogar uma pressão desnecessária sobre o lateral. Desta forma, o São Paulo voltou ao mercado para procurar novos nomes, mas deixando o ex-Internacional como um ”plano B”.

O Tricolor ainda não tem um nome certo, mas é quase certo que não será um estrangeiro. O São Paulo conta com dez gringos em seu elenco, ultrapassando o limite permitido em competições da CBF. Desta forma, a diretoria se limita a procurar um lateral-esquerdo brasileiro.

Caso nenhum nome agrade, é muito possível que Dalbert volte aos planos do São Paulo. O Tricolor foca neste momento em outras posições e também vê a prioridade em renovar com Welington neste momento. O jovem tem contrato até dezembro de 2024 e pode voltar a ser titular do Tricolor, após a saída de Caio Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook