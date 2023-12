Lei do ex: Chris Wood faz três e Nottingham bate Newcastle

O Nottingham Forest visitou o Newcastle e fez 3 a 1 graças a Chris Wood. Afinal, o atacante, ex-Newcastle, marcou os três gols desta vitória de virada. Isak fez, de pênalti, para os donos da casa. A partida entre rivais tradicionalíssimos valeu pela 19ª rodada da Premier League, nesta terça-feira (26/12), na tradicional cesta de jogos pós-Natal na Inglaterra, o Boxing Day.

Com a vitória, o Nottingham respira na tabela. Afinal vai aos 17 pontos em 16º lugar. O Newcastle tem 29 pontos. Entrou na sétima posição, mas pode perder posições ao fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação so campeonato inglês

Legião Brasileira

Pelo Newcastle, o apoiador Bruno Guimarães foi titular. Mas o atacante Joelinton, voltando de lesão, começou no banco e entrou na etapa final. Do lado do Nottingham, o zagueiro Murillo e o volante Danilo começaram entres os titulares.

Chris Wood come a bola

O Newcastle, em casa, teve maior volume de jogo e posse de bola, 62% saiu na frente num gol de pênalti que o atacante Issak sofreu e ele mesmo cobrou muito bem, aos 27 minutos. Porém, o volume resultou em poucas oportunidades. Apenas três de real perigo. Já o Nottingham, depois de sair atrás e suportar a pressão, passou a aparecer com perigo em contra-ataques. Num deles, aos 45, empatou o jogo. Gibbs-White partiu em velocidade e tocou na direita para Elanga, que cruzou. Chris Woods, ex-Newcastle, só precisou tocar para o gol vazio.

No segundo tempo, o Newcastle voltou desligado. Assim, antes dos cinco minutos viu o Nottingham quase marcar com Gibbs-White, Danilo e Elanga. Aos sete, levou a virada. Elanga puxou um contra-ataque da sua intermediária e quando chegou no meio de campo tocou na esquerda para Chris Wood que entrou na área, driblou o lateral Burn e fez um golaço tocando por cobertura. Assim, colocou o Nottingham na frente.

Pouco depois, aos 15, o zagueiro Murillo da sua intermediária, viu o avanço de Chris Wood e fez lançamento perfeito para o atacante entrar livre na frente do goleiro Dubravka e fazer o seu terceiro gol no jogo. O Newcastle, mesmo com o apoio da torcida não conseguiu saiu do mau momento. Afinal, em poucos dias, foi caiu na Champions e na Copa da da Liga Inglesa. Nesta terça, perdeu em casa para um rival que apenas briga para não cair.

Nuno Espírito Santo: Raio-X

Nuno estava no Al-Ittihad. Mas acabou demitido em novembro após atritos com a estrela da qeuipe, Benzema. Foi contratado no início da semana de Natal. Está em sua terceira passagem pela Premier League. Fez muito sucesso no Wolverhampton durante quatro temporadas (2017 a 2021). Porém, foi mal no Tottenham (2021/22). Nuno chegou ao Nottingham com a missão de fazer o time escapar do risco de rebaixamento.

Boxing Day

O Boxing Day é um feriado (mas apenas bancário) no Reino Unido e tradicionalmente é um dia de promoções pós-Natal no comércio inglês. Há décadas, também é dia de uma rodada de todas as Ligas na Inglaterra, em meio às festas de Natal e fim de ano

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United x Luton Town

Bournemouth x Fulham

Burnley x Liverpool

Manchester United x Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

Chelsea x Crystal Palace

Brentford x Wolverhampton

Everton x Manchester City

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham

Arsenal x West Ham

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.