Empresa anuncia compra dos naming rights do estádio do São Paulo: MorumBIS

A Mondelez Brasil, empresa responsável pelo chocolate BIS, anunciou nesta terça-feira (26), o acordo dos naming rights do estádio do São Paulo. Nos próximos três anos, o Morumbi será conhecido como MorumBIS. Os valores do acordo giram entre R$ 25 e R$ 30 milhões por ano.

“Estamos muito felizes com a chegada da Mondelez Brasil à nossa casa, que agora passará a ser o MorumBIS. O São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceira. O Morumbi é um estádio vibrante e ao mesmo tempo tradicional, assim como BIS. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito”, disse Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo.

Os valores superam o arrecadado pelo Palmeiras com o Allianz e o que o Corinthians recebe da Hypera Pharma pela Neo Química Arena. Esses contratos têm duração maior, de 20 anos, por R$ 300 milhões totais. Ou seja, cerca de R$ 15 milhões anuais. O Tricolor receberá no mínimo R$75 milhões pelas próximas três temporadas.

“É uma imensa felicidade fazer esse anúncio que para nós faz todo sentido. Sabe todos os momentos da nossa vida que pedem bis? Aqueles que queremos repetir e deixam um gostinho de quero mais? Então, assim será o MorumBIS. Mais uma música, mais um show, mais um gol, mais da torcida cantando junto”, falou Alvaro Garcia, VP de Marketing da Mondelez Brasil.

São Paulo prepara anúncio para 2024

Aliás, o São Paulo deve promover uma coletiva de imprensa no começo de 2024 para anunciar a parceria. Além de patentear a marca de chocolate Bis, a Mondelez é dona de outros produtos alimentícios, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.

