Adversário do Fluminense na Recopa pode trocar de técnico

O Fluminense terá uma decisão logo no começo da temporada. Trata-se das partidas, pela Recopa Sul-Americana, no fim de fevereiro. Seu adversário será um carrasco em competições continentais, a LDU. A equipe equatoriana pode sofrer grandes alterações antes de enfrentar o time das Laranjeiras. Há uma indefinição a respeita da extensão de vínculo ou não do técnico Luis Zubeldía.

O profissional comandou a LDU ao título da última edição da Copa Sul-Americana. Segundo a rádio “Sonodeportes’, do Equador, alguns nomes já começam a ser analisados para substituí-lo. São os casos de Rubén Dario Insúa, que está no San Lorenzo, da Argentina, e Miguel Ángel Ramírez, atualmente treinador do Real Sporting de Gijón, da Espanha. Além disso, foi citado mais um técnico colombiano, mas sem a divulgação do nome. O início de um novo trabalho colocaria a equipe equatoriana em uma desvantagem maior para encarar o Fluminense.

Por sinal, a LDU é algoz do Tricolor Carioca. Afinal, em duas decisões continentais venceu o time brasileiro. As duas oportunidades foram a final da Libertadores em 2008, quando levou a melhor nos pênaltis, após empate no placar agregado dos dois jogos. No ano seguinte pela Sul-Americana, levou a taça no tempo normal. Em ambas as situações, os títulos vieram no Maracanã.

A Recopa Sul-Americana é uma competição que reúne o vencedor da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. A disputa será em duas partidas, a primeira ocorre no dia 21 de fevereiro no Equador. Em seguida, a definição será no Maracanã, no dia 28.

