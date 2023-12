Corinthians e PSG chegam em um acordo; Moscardo deve sair

Corinthians e PSG fecharam um acordo para a venda de Moscardo. O volante deixará o Parque São Jorge por R$ 107 milhões, com outros R$ 10,5 milhões caso cumpra metas estabelecidas. Com viagem prevista para Paris na primeira semana de janeiro de 2024, o jogador vai assinar um contrato válido por cinco temporadas. O jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferência mundial, confirmou o acerto.

As duas partes já estavam bem encaminhadas no acordo, mas os franceses estavam relutando diante da ideia de incluir o bônus por metas. Contudo, após nova reunião, o PSG aceitou as tratativas do Timão e vai parcelar o pagamento em três vezes.

Ainda faltam assinaturas da diretoria do Timão para que o negócio seja sacramentado e anunciado. Há uma pquena divergência: Duílio Monteiro Alves segue como o presidente do Corinthians até o dia 31 de dezembro. Ele que conduziu toda a negociação com o Paris Saint-Germain. Eleito, Augusto Melo, por sua vez, só toma posse no dia 2 de janeiro, mas também participa das tratativas.

Aos 18 anos, Moscardo deve se apresentar ao novo clube em janeiro. Inicialmente, havia uma ideia do clube francês realizar um empréstimo do jovem ao Celta de Vigo, da Espanha. Contudo, as conversas mudaram, e ele deve mesmo se integrado ao elenco francês ao lado de Beraldo, do São Paulo.

Moscardo é cria da base corintiana, onde chegou com apenas 12 anos. Ele subiu para os profissionais nesta temporada, somando 26 partidas. Aliás, ele marcou um gol, na vitória diante do Vasco por 4 a 2, em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.