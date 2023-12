Clubes brasileiros disputam a contratação de lateral do Estudiantes, da Argentina

Leonardo Godoy, jogador do Estudiantes, da Argentina, entrou na mira de clubes brasileiros. Athletico, Botafogo e Corinthians se interessaram pela contratação do lateral-direito de 28 anos, que tem contrato até o fim de 2024.

Segundo a jornalista Raisa Simplicio, que noticiou as sondagens acerca do jogador, o Furacão e o Timão já abriram conversas pelo argentino. O Glorioso, por sua vez, consultou a situação de Godoy, mas não formalizou uma oferta ao clube argentino. Além dos brasileiros, o River Plate também demonstrou desejo em contar com o jogador.

Desejo antigo do Botafogo

Aliás, essa não foi a primeira vez que o Botafogo demonstrou interesse por Godoy. No meio deste ano, o clube carioca monitorou a situação do jogador, avaliado como um dos principais laterais do futebol argentino.

Com a evidência de Leonardo Godoy no futebol brasileiro, o Estudiantes não deve facilitar em uma possível saída do jogador. Os dirigentes argentinos pedem de 2,5 a 3 milhões dólares (cerca de R$ 12 milhões a R$ 14 milhões) para negociá-lo. O valor da venda, aliás, será de acordo com a forma de pagamento.

Godoy, aliás, vê uma transferência ao futebol brasileiro com bons olhos, afinal, as questões econômicas e a competitividade são pontos atrativos.

Carreira de Godoy

No Estudiantes desde 2020, Leonardo Godoy começou a sua carreira no Atlético de Rafaela, time que disputa a segunda divisão do futebol argentino. Posteriormente, foi vendido ao Talleres. O lateral chegou ao seu time atual por empréstimo e, posteriormente, foi comprado.

