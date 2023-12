Flamengo aguarda aval de Tite para avançar por Vera

Novo capítulo! As diretorias de Flamengo e Corinthians continuam discutindo a respeito de uma troca. No caso, entre os volantes Thiago Maia, da equipe carioca, e Fausto Vera, que pertence aos paulistas. Contudo, os mandatários do Rubro-Negro pediram que o Timão aguardasse, pois vão conversar com Tite. A intenção é saber se o técnico aprova a contratação do argentino. A informação é do “Uol”.

A proposta inicial, além de Thiago Maia era colocar o lateral-direito Matheuzinho, também na troca. No entanto, o Coringão pediu que o Flamengo sugerisse outro jogador do elenco e que atua em outra posição. Com isso, o clube carioca vai pedir uma lista de atletas que Tite não pretende utilizar na próxima temporada.

O pedido de alteração do Corinthians ocorreu porque há outra prioridade. Afinal, é um dos clubes brasileiros interessados e que negocia a contratação do lateral-direito Godoy, do Estudiantes, da Argentina. Assim, Matheuzinho voltará a ser uma opção apenas caso as tratativas pelo estrangeiro não evoluam. Ou até mesmo se nenhum dos nomes da lista agrade ao Timão.

Caso a troca entre Thiago Maia e Fausto Vera realmente ocorra, o argentino terá alta concorrência por espaço no Rio de Janeiro. Na teoria, Tite conta com quatro alternativas como volante. Trata-se de Allan, Erick Pulgar, Gerson e Victor Hugo.

Trajetória no Corinthians do possível reforço do Flamengo

Fausto Vera não é uma das principais opções segundo a avaliação do técnico Mano Menezes. Tanto que alterna entre a condição de titular e reserva constantemente. O argentino defende o Corinthians desde o ano passado e chegou por indicação do ex-técnico Vitor Pereira. O português, aliás, comandou o Rubro-Negro no início deste ano. Vale ressaltar que o volante acumula 73 partidas pelo Timão.

