Sem se firmar no Fluminense, Caio Vinicius deve ir para o Vitória

O Fluminense está próximo de perder uma revelação de sua base. Trata-se do meio-campista Caio Vinicius, em fim de contrato. O atleta tem conversas avançadas para defender o Vitória. O jogador não atuou nesta temporada, a última vez que entrou em campo foi em novembro de 2022. Na oportunidade, aliás, ele estava emprestado ao Goiás.

O volante subiu para o time principal do Fluminense em 2019, mas nunca conseguiu se consolidar. Ao todo, foram sete partidas no elenco profissional da equipe carioca, entre 2019 e 2021. Neste meio tempo, Caio teve algumas experiências por empréstimo no Atlético-GO, Oeste de maneira discreta e o próprio Goiás.

No Esmeraldino foi exatamente onde teve maior minutagem e destaque. Ele atuou pela equipe goiana por duas temporadas, sendo 74 partidas e cinco gols marcados. Neste primeiro ano, Caio disputou a Série B, sendo titular na maior parte da campanha e na oportunidade contribuiu na conquista do acesso.

Assim, com o bom desempenho, o Goiás estendeu o empréstimo para 2022. Nesta temporada, bateu um recorde pessoal na carreira, sendo a mais participativa, com 41 jogos. Em seguida, o meio-campista retornou ao Fluminense, porém, mesmo com todo o destaque no empréstimo, seguiu fora dos planos. Por sinal, também entrou em um período de indefinição a respeito da sua extensão contratual, algo que não teve um desfecho positivo.

Carreira de Caio e chegada ao Fluminense

O jogador iniciou sua carreira na base do Londrina em 2016. No ano seguinte, após um certo destaque, se transferiu para o Tricolor Carioca, ainda para as categorias inferiores. No caso, o clube paranaense o emprestou por duas temporadas até ser contratado em definitivo, posteriormente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook