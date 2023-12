Liverpool vence o Burnley e assume a liderança do Inglês no Boxing Day

A Premier League tem um novo líder. O Liverpool venceu o Burnley por 2 a 0, nesta terça-feira (26), e assumiu a ponta da competição. No estádio Turf Moor, pela 19ª rodada, Darwin Núñez e Diogo Jota marcaram os gols da vitória do time de Jürgen Klopp no Boxing Day, feriado na Inglaterra.

Com a vitória, o Liverpool ultrapassou o Arsenal, agora segundo colocado. A equipe de Anfield tem 42 pontos. Os gunners, com 40, entram em campo na quinta-feira e podem recuperar a posição em caso de vitória contra o West Ham. Enquanto isso, o Burnley segue na zona do rebaixamento (19ª), com 11 pontos.

Gol relâmpago

O empate no placar durou apenas seis minutos, afinal, o Liverpool, pressionando o Burnley, não demorou muito para estrear o marcador. Darwin Núñez, de fora da área, acertou um bonito chute no canto esquerdo do goleiro Trafford, que não conseguiu alcançar a bola. Posteriormente, Salah, por pouco, não marcou o segundo gol no lance seguinte. Mesmo diminuindo a pressão no decorrer do primeiro tempo, o time de Jürgen Klopp criou diversas chances de ataque. Aliás, o Liverpool só não foi para o intervalo com uma vitória parcial maior por conta de Trafford, que fez, pelo menos, cinco defesas difíceis.

Segundo tempo

O Liverpool seguiu com o controle da bola na volta do intervalo, buscando abrir espaços no bloqueio adversário. Aos nove minutos, inclusive, a equipe visitante teve um gol anulado por impedimento. Mas, após a anulação do gol, o Burnley, do técnico Vincent Kompany, cresceu na partida, jogando os visitantes para o campo de defesa. Aliás, foram três grandes chances da equipe para empatar a partida.

Já próximo ao fim do jogo ambos os times criaram chances ofensivas, principalmente chegando com velocidade no campo defensivo do adversário. Mas, foi o Liverpool que achou o gol, com Diogo Jota, já aos 45′.

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2 x 3 Luton Town

Bournemouth 3 x 0 Fulham

Burnley 0x2 Liverpool

Manchester United x Aston Villa -17h

Quarta-feira (27/12)

Chelsea x Crystal Palace – 16h30

Brentford x Wolverhampton – 16h30

Everton x Manchester City – 17h15

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham – 16h30

Arsenal x West Ham -17h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.