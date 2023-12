Internacional busca lateral-esquerdo após saída de Dalbert

O Internacional segue forte no mercado de olho na temporada 2024. Para isso, a direção do Colorado mapeia as opções para a lateral esquerda depois de ter liberado Dalbert, que não agradou a comissão técnica, Assim, o foco é encontrar um nome para disputar posição com Renê e Thauan Lara no próximo ano.

Anunciado em setembro, Dalbert, de 30 anos, disputou apenas dez partidas, sendo sete como titular, porém teve atuações que não agradaram. Recentemente, o jogador foi oferecido ao São Paulo, segundo o portal ‘ ge’.

No momento, dois nomes estão no radar do Colorado. O primeiro deles é Marlon, que atualmente defende as cores do Cruzeiro e foi um dos melhores jogadores do elenco celeste em 2024. No entanto, as conversas não avançaram, e a equipe mineira só libera se for a venda dos direitos federativos ou troca por outros atletas.

Velho Conhecido

Outro nome que interessa é o de Iago, 26 anos, que pertence ao Augsburg, da Alemanha. Dessa forma, o atleta, revelado pelo Inter, tem vínculo com o clube alemão até junho de 2024 e seria uma negociação mais tranquila. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em dez oportunidades e marcou um gol.

Para a posição, Eduardo Coudet tem à disposição Renê, titular absoluto, e Thauan Lara, que foi utilizado apenas três vezes pelo argentino. O jovem foi campeão pelo Brasil no Pan-Americano do Chile e também pode jogar como ponta, atuando mais na frente.

