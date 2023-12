Fluminense encerra ano com recorde de títulos na história de Xerém

Não foi só entre os profissionais que o Fluminense teve um ano inesquecível. Na base, o clube carioca teve uma temporada recheada e estabeleceu um novo recorde de conquistas, 24 troféus. Esse número representa o melhor desempenho da história do departamento. Nove das dez equipes de base do clube levantaram troféus em 2023.

Com isso, os times da base foram cinco vezes campeão, consagrando-se rei do Rio ao vencer os quatro torneios do Estado, o Sub-15 lidera a lista, enquanto o Sub-16, com quatro taças, vem logo atrás. Sub-12, 13 e 17 possuem três. Já Sub-9 e Sub-10 somam duas. Sub-11 e Sub-20, por sua vez, contam com uma.



“A conquista de títulos é uma das métricas que ajudam a validar o trabalho das divisões de base do Fluminense. E são vários os indicativos de evolução do nosso projeto. Seja a quantidade de jogadores revelados pelo clube ascendendo à equipe principal, figurando as seleções brasileiras de base ou construindo um histórico recorde de troféus do departamento. Afinal, é importante formar o atleta vencedor”, disse o diretor executivo de futebol de base do clube, Antônio Garcia.

“Nós em momento algum abrimos mão do processo formativo, ao passo que desenvolvemos categorias competitivas, disputando as principais competições. Tudo, é claro, para que tenhamos o melhor Moleque de Xerém”, completou.

Mais títulos na temporada

O clube foi campeão Carioca, da Recopa e da Taça Guanabara Sub-15 e Sub-17. Além disso, se tornou o número um na terceira categoria graças ao título estadual Sub-12. Nas quatro versões da Copa Rio, o Tricolor faturou três, incluindo a edição de estreia da competição pelo Sub-16. O triunfo veio também no Sub-15 e no Sub-20.

No exterior, a molecada venceu três campeonatos: Gama Paraguai Cup Sub-15, Scopigno Cup-ITA Sub-16 e Heemskerk Cup-HOL Sub-16.

Por fim, os mais novos garantiram o tricampeonato da ES Cup Sub-13, levando o bi da Dani Cup Sub-10. Na IberCup, o Fluminense ergueu o caneco com os times Sub-9 e Sub-11.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook