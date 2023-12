Cristiano Ronaldo faz dois de pênalti, Al-Nassr goleia e segue na caça ao líder

No confronto entre o Al-Ittihad de Karim Benzema e o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, melhor para o time do astro português, que venceu por 5 a 2 na tarde desta terça-feira (26/12), em jogo atrasado da 17ª rodada da Liga Saudita. Afinal, o time do atacante francês disputou o Mundial de Clubes, vencido pelo Manchester City na final contra o Fluminense.

Com o resultado no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jeddah, o time do técnico Luís Castro Cristiano chega a 43 pontos e segue na vice-liderança. Mas a diferença caiu para sete pontos em relação ao Al-Hilal do treinador Jorge Jesus, que aparece no topo, com 50. Já o Al-Ittihad segue com uma campanha oscilante: permanece em sexto na tabela, com 28 somados.

Hamdallah abriu o placar para os anfitriões em finalização de dentro da área, aos 13. Mas a reação do Al-Nassr não demorou. Cinco minutos, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual de pênalti após Lajami sofrer falta dentro da área. O português ainda acertou a trave em cobrança de falta antes de o brasileiro Anderson Talisca anotar o gol da virada aos 37 minutos em arremate dentro da área. O brasileiro Fabinho foi expulso no primeiro tempo.

Com apenas cinco minutos da etpaa final, Hamdallah voltou a marcar: 2 a 2. Mas a partir daí só deu Al-Nassr. CR7, mais uma vez de pênalti, recolocou sua equipe em vantagem aos 22 minutos. Mané, aos 29 e 36, transformou o triunfo em goleada.

As equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 30, para a 19ª rodada, a última de 2023. Enquanto o Al-Ittihad visita o Al-Tai às 12h (de Brasília), o Al-Nassr joga mais uma vez fora de casa. O adversário será o Al-Taawoun, às 15h (de Brasília).

