De La Cruz projeta encontro com a torcida do Flamengo: ‘Será lindo’

Único reforço anunciado até o momento, De La Cruz já teve experiência atuando contra o Flamengo e conhece um pouco da força da torcida. Em Lima, na decisão da Libertadores de 2019, o meio-campista acompanhou de perto a paixão dos rubro-negros, que mesmo atrás do placar incentivaram a equipe rumo ao título. Nesse sentido, agora, o uruguaio anseia pelo encontro com a Nação a partir de 2024.

“Imagino que vai ser algo lindo, emocionante. Já pude enfrentar o Flamengo. Em Lima, uma grande parte da torcida do Flamengo e do River que se fizeram sentir muito bem das arquibancadas. Do outro lado, tentarei desfrutar e minha família também”, disse o jogador, à Fla TV.

“É um grande clube. Com uma grande torcida que sempre acompanha. Espero encontrar com essa torcida, com essa Nação, como vocês chamam. Quem nos apoiem, porque virão coisas muito importantes”, completou.

Anunciado como presente de natal, o uruguaio era um dos sonhos do Rubro-Negro desde a últimas temporadas, quando se destacou com a camisa do River Plate. Contudo, só para 2024, o clube conseguiu fechar o acordo, que girou em torno de US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões).

