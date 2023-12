Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo desbanca estrelas e vira maior artilheiro de 2023

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo é a prova de que, a exemplo do vinho, melhora com o passar dos anos. Nesta terça-feira (26), o atacante fez dois gols na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ittihad pela Liga Saudita. Assim, desbancou estrelas e virou o maior artilheiro do mundo em 2023, com 53 bolas na rede.

O astro português superou Kane e Mbappé, goleadores de Bayern de Munique e PSG, respectivamente, com 52 tentos cada desde o início de janeiro. Haaland, do Manchester City, ficou fora do Mundial de Clubes por conta de lesão e encerra o ano, portanto, com 50 gols.

CR7 terá, ainda, a chance de aumentar a quantidade de gols no próximo sábado, quando sua equipe fará o último jogo antes da passagem de ano. Seus principais concorrentes não entram mais em campo em 2023, embora o City do atacante norueguês ainda jogue antes de 2024.

Eleito mais uma vez como melhor do mundo pela Fifa, Lionel Messi fez apenas 26 gols, somando suas partidas pelo Paris Saint-Germain, Inter Miami e seleção da Argentina.

