Fluminense faz proposta de empréstimo por Luiz Henrique, do Betis

Depois de uma reunião nesta terça-feira (26), em Laranjeiras, o Fluminense decidiu formalizar o interesse pelo retorno de Luiz Henrique, que defende as cores do Betis. Nesse sentido, o Tricolor fez uma proposta ao clube espanhol para ter o atacante por empréstimo de uma temporada. A informação é do portal ‘ge’.

O intuito do Tricolor é convencer os espanhóis da transferência por empréstimo. Vale ressaltar que o Betis, a princípio, deseja uma venda dos direitos federativos do atleta. Quem também está na briga para contratar o atacante é o Flamengo, que deseja negociar por empréstimo e ainda não desistiu de um possível negócio.

Palavra final é dos espanhóis

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Luiz Henrique está ciente das conversas e sinalizou o desejo de retornar ao futebol brasileiro. No entanto, a decisão é do clube espanhol, que pretende recuperar parte do investimento feito para contratá-lo.

Na última temporada, o atacante deixou o clube carioca por um valor que poderia chegar a € 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões na cotação da época). São € 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) e € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato.

Com a camisa do Betis, desde agosto de 2022, o jogador soma 60 partidas, com quatro gols e nove assistências. Na primeira temporada, foi muito aproveitado, com 43 partidas, 27 como titular, porém perdeu espaço e está fora dos planos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.