Botafogo tem interesse na contratação de companheiro de time de Messi

O Botafogo está de olho no mercado do exterior em busca de reforços. Assim, o nome da vez é o de Gregore, brasileiro que atua ao lado de Lionel Messi e companhia no Inter Miami, dos Estados Unidos. Ex-jogador do Bahia, ele tem contrato até o fim de 2025. Para contar com o volante, o Glorioso, que já formalizou proposta, pode envolver um nome do atual elenco na negociação.

Segundo o jornalista Andre Hernan, que anunciou a proposta alvinegra por Gregore, membros da SAF estudam a possibilidade de envolver o zagueiro Victor Cuesta na negociação. Além do Botafogo, o Bahia também demonstrou interesse pelo volante.

Atualmente com 29 anos, Gregore foi revelado pelo São José, de São Paulo, e teve passagem por empréstimo ao Santos, pelo time de aspirantes. Em 2018 chegou ao Bahia, clube em que atuou até 2021, quando foi jogar na MLS (Major League Soccer). Na época, o volante recebeu oferta da Arábia Saudita e da Turquia, mas optou pela equipe dos Estados Unidos.

No total, Gregore disputou 166 partidas em três temporadas pelo Tricolor de Aço, com dois gols marcados.

Outros alvos do Botafogo no mercado da bola

Além de um volante, o Botafogo busca reforços para ocupar posições carentes no elenco. As prioridades são um goleiro e um zagueiro para substituírem, respectivamente, Lucas Perri e Adryelson, que estão de saída para a Europa. Para o gol, os nomes de Santos, do Flamengo, Aldair Quintana, do Atlético Nacional, e João Paulo, do Santos, foram cotados. Já para a posição de zagueiro, o principal alvo é Lucas Halter, do Goiás.

Para proteger a defesa, Gregore não é o único jogador que agrada os botafoguenses. Ao mesmo tempo que conversam com os norte-americanos, os dirigentes alvinegros tratam com os argentinos do Boca Juniors a contratação de Medina, promessa do futebol argentino. O lateral-direito Leonardo Godoy, do Estudiantes, é mais um nome no radar.

