Santos oficializa a contratação de Giuliano, ex-Corinthians

O Santos oficializou nesta terça-feira (26) a contratação do meia Giuliano, que deixou o Corinthians. O contrato entre as partes vale por uma temporada, com opção de renovação por mais 12 meses.

A apresentação do novo reforço, porém, ocorrerá em janeiro, após a realização de exames médicos. Ele chega à Vila Belmiro para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileiro.

Giuliano se despediu do Corinthians após dois anos e meio de clube e o fim de seu contrato. Aos 33 anos, o jogador acumula passagens por Internacional, Grêmio e Paraná Clube, além de rodar por clubes da Turquia, Arábia Saudita, Ucrânia, Rússia. Ele também chegou a defender a Seleção Brasileira.

Na última temporada, o meia-atacante disputou 59 partidas, com dois gols e cinco assistências. Assim, Giuliano fortalece o elenco do Peixe, que não contará mais com Lucas Braga, emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão.

O Santos negocia, ainda, as contratações do meia-atacante Casares e do atacante Willian Bigode. Por outro lado, Soteldo e Dodi deixaram o clube e defenderão o Grêmio em 2024.

