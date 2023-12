Maracanã recebe o Jogo das Estrelas nesta quarta-feira. Veja os nomes confirmados!

O Maracanã receberá, na noite desta quarta-feira (26), o Jogo das Estrelas, tradicional evento de Zico, ídolo do Flamengo, no fim de ano. Aliás, além da partida entre os nomes do futebol, a confraternização conta também com o Jogo dos Artistas, que reúne nomes do entretenimento brasileiro. Entre as pelejas, haverá um show de abertura com a escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro.

Aliás, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida, que contará com homenagens para Pelé e Roberto Dinamite. Esse será o 19° Jogo das Estrelas.

“Eu só posso agradecer por essa festa do futebol que há 19 anos conseguimos realizar. E o Jogo das Estrelas não seria nada sem a presença de cada um, seja em campo como na arquibancada. Afinal, são os jogadores e os torcedores que fazem tudo acontecer. Assim, fico feliz por todos aceitarem nossa convocação para fazer do evento um marco em todos esses anos. Neste ano, vamos homenagear o maior de todos, nosso Rei Pelé, e meu outro grande amigo, o Roberto. Qualquer coisa por eles é pouco para tanta representatividade e significado”, disse Zico.

Atrações confirmadas

Velhos conhecidos do Jogo das Estrelas já confirmaram presença, como os ex-jogadores Petkovic, Adílio, Carlos Germano, Éder Aleixo e Renato Gaúcho. No entanto, o evento contará com alguns estreantes, como o ex-atacante argentino Martín Palermo, um dos maiores ídolos do Boca Juniors. Assim, veja os nomes!

Goleiros – Júlio César, Carlos Germano, Gabriel e Marcos Felipe (Bahia);

Zagueiros – Leandro, Mozer, Aldair, Fernando, Ronaldo Angelim e Geromel (Grêmio);

Laterais – Leonardo, Léo Moura, Athirson, Juan, Sorín e Gilberto (Bahia);

Volantes – Júnior, Andrade, Adílio, Mancuso, Amaral, Jônatas, Luisinho Quintanilha e Wendel (Zenit);

Meias – ZICO, Éder Aleixo, Djalminha, Petkovic, Alex, D’Alessandro, Claudinho (Zenit) e Thiago Coimbra;

Atacantes – Martín Palermo, Renato Gaúcho, Alcindo, Sávio, Alex Dias, Aloísio Chulapa, Amoroso, Grafite, Zé Roberto, Adriano Imperador, Luciano (São Paulo), Matheus Gonçalves (RB Bragantino) e Davidson (Wuhan Three Towns, da China).

Veja o cronograma do Jogo das Estrelas

18h – Jogo dos Artistas

20h – Show de abertura

20h30 – Jogo das Estrelas

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook